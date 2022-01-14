Почти на всей территории РК объявлено штормовое предупреждение

Ночью 15 января на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). Сутки на севере и в центре области сохраняются туман, гололед, ожидается метель. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

В Кызылорде временами сохраняется гололед, ночью ожидаются метель и юго-западный ветер 15-20 м/с.

В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Жезказгане ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

15 – 16 января в Западно-Казахстанской области ожидаются метель и гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в северной половине области временами 30 м/с и более.

В Уральске ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в северной половине области временами 30 м/с и более.

В Уральске ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Кокшетау днем ожидается метель, ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель. Днем на юге области гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на северо-западе, востоке области временами 30 м/с и более.

Утром и днем 15 января, сутки 16 января в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области, в горных районах временами сохраняется туман. Ветер юго-западный, западный, на большей части области 15-20 м/с, утром и днем 15 января, сутки 16 января на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более.

В Шымкенте утром и днем 15 января, сутки 16 января ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывами 23 м/с.

В Туркестане 15-16 января ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на северо-западе области временами 30 м/с и более.