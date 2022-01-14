Борт из Алматы идет на второй круг перед посадкой в Шереметьево – СМИ

Самолет зашел на второй круг по техническим причинам.

В зоне ожидания аэропорта Шереметьево самолет Airbus A-321 рейсом Алма-Аты – Москва зашел на второй круг по техническим причинам, – сообщил источник агентства ТАСС.

По информации РИА Новости, самолет уже приземлился в Шереметьево.