17:30 14.01.2022
Борт из Алматы идет на второй круг перед посадкой в Шереметьево – СМИ
Фото: pxhere
По информации российского СМИ, самолет рейсом Алматы – Москва в зоне аэропорта Шереметьево заходит на второй круг, передает Zakon.kz
Самолет зашел на второй круг по техническим причинам.
В зоне ожидания аэропорта Шереметьево самолет Airbus A-321 рейсом Алма-Аты – Москва зашел на второй круг по техническим причинам, – сообщил источник агентства ТАСС.
По информации РИА Новости, самолет уже приземлился в Шереметьево.