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17:30 14.01.2022

Борт из Алматы идет на второй круг перед посадкой в Шереметьево – СМИ

самолет Фото: pxhere
По информации российского СМИ, самолет рейсом Алматы – Москва в зоне аэропорта Шереметьево заходит на второй круг, передает Zakon.kz

Самолет зашел на второй круг по техническим причинам.

В зоне ожидания аэропорта Шереметьево самолет Airbus A-321 рейсом Алма-Аты – Москва зашел на второй круг по техническим причинам, – сообщил источник агентства ТАСС.

По информации РИА Новости, самолет уже приземлился в Шереметьево.

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