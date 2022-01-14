В Туркестанской области продлевают карантин
Режим карантина и ограничительные меры продлеваются до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и требование об обязательном ношении масок.
Режим работы для объектов, участвующих в проекте Ashyq:
при переходе области в «красную» зону – до 00:00. Лидерам проекта Ashyq – до 02:00;
при переходе области в «желтую» зону – до 01:00. Лидерам проекта Ashyq – до 03:00;
при переходе области в «зеленую» зону – до 03:00. Лидерам проекта Ashyq – до 05:00.
В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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