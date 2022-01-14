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Законодательство РК
18:47 14.01.2022

В Туркестанской области продлевают карантин

Продление карантина в Туркестанской облсти Фото: Zakon.kz
Главный государственный врач Туркестанской области подписал новое постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает Zakon.kz.

Режим карантина и ограничительные меры продлеваются до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и требование об обязательном ношении масок.

Режим работы для объектов, участвующих в проекте Ashyq:

  • при переходе области в «красную» зону – до 00:00. Лидерам проекта Ashyq – до 02:00;

  • при переходе области в «желтую» зону – до 01:00. Лидерам проекта Ashyq – до 03:00;

  • при переходе области в «зеленую» зону – до 03:00. Лидерам проекта Ashyq – до 05:00.

В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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