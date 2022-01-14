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Законодательство РК
21:41 14.01.2022

Нацгвардейцы Шымкента показали, как пострадал спецтранспорт во время беспорядков

Беспорядки-2022 в Шымкенте Пресс-служба Национальной гвардии РК
Военнослужащие спецподразделения «Бүркіт» Национальной гвардии не дали возможность бесчинствующей толпе достичь своих целей, применив специальные средства и новые тактические маневры на специальной технике в ходе массовых беспорядков, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте в ночь с 5 на 6 января подразделение специального назначения воинской части 6506 Национальной гвардии совместно с сотрудниками полиции ликвидировало массовые беспорядки бесчинствующей организованной толпы, рассказали в пресс-службе Национальной гвардии РК.

Беспорядки-2022 в Шымкенте

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В ходе прямых столкновений со стороны нарушителей применялись: огнестрельное оружие, зажигательные смеси, подручные материалы, камни. Также правонарушители переворачивали автомашины, блокировали дороги, стреляли в спецмашины. Об этом свидетельствуют следы от пуль на стеклах. Численное преимущество было на стороне дебоширов – порядка один к 50.

Беспорядки-2022 в Шымкенте

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В течение девяти часов прямых столкновений с разъяренной толпой, которые переходили в рукопашный бой, плечом к плечу с офицерами, военнослужащими по контракту и солдатами срочной службы воинской части 6506 специальный отряд стоял до последнего.

Благодаря уверенным и профессиональным боевым качествам и навыкам военнослужащие Национальной гвардии не давали террористам перегруппироваться и нападать на личный состав сводно-тактической группы. Пресс-служба Национальной гвардии РК

Беспорядки-2022 в Шымкенте

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Беспорядки-2022 в Шымкенте

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

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