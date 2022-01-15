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Законодательство РК
00:50 15.01.2022

В Мангистауской области ужесточают карантин

Карантин Мангистауская область Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Главный санитарный врач Мангистауской области подписала новое постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает Zakon.kz.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и требование об обязательном ношении масок.

Ограничивается деятельность социально-экономических объектов:

Вход с 15 января 2022 года в спортивно-оздоровительные центры, фитнесс-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq».

Запрещается проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек;

Запрещается независимо от участия в проекте «Ashyq»:

  • деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний;

  • проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

  • проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

  • деятельности ночных клубов;

  • обслуживание барных стоек на объектах общественного питания,

  • деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

  • проведение частных встреч (исключение - до 10 привитых человек).

Предписывается сократить:

  • на объектах общественного питания количество посетителей за одним столиком до 4-х человек (из разных домохозяйств);

  • заполняемость кинотеатров (участников проекта «Ashyq») не более 30%;

В целях уменьшения контактов населения в общественном транспорте вводится дифференцированный график работы организаций (предприятий).

На дистанционную форму работы переводится не менее 70 % административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Константин Вноровский
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