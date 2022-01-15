В Мангистауской области ужесточают карантин

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и требование об обязательном ношении масок.

Ограничивается деятельность социально-экономических объектов:

Вход с 15 января 2022 года в спортивно-оздоровительные центры, фитнесс-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq».

Запрещается проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек;

Запрещается независимо от участия в проекте «Ashyq»:

деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний;

проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

деятельности ночных клубов;

обслуживание барных стоек на объектах общественного питания,

деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

проведение частных встреч (исключение - до 10 привитых человек).

Предписывается сократить:

на объектах общественного питания количество посетителей за одним столиком до 4-х человек (из разных домохозяйств);

заполняемость кинотеатров (участников проекта «Ashyq») не более 30%;

В целях уменьшения контактов населения в общественном транспорте вводится дифференцированный график работы организаций (предприятий).

На дистанционную форму работы переводится не менее 70 % административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь