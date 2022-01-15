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12:13 15.01.2022

За время ЧП силами МЧС из пожаров спасены более 30 человек

МЧС Фото: Пресс-служба МЧС
С момента объявления чрезвычайного положения подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям было потушено 117 пожаров, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожары вспыхивали на различных объектах, государственных и бизнеса (в Алматы – 58, Шымкенте – 14, Алматинской области – девять, ВКО – три, Жамбылской области – семь, Кызылординской области – 26).

Силами МЧС при тушении пожаров спасены более 30 человек и эвакуированы 115.

В ликвидации ЧС были задействованы порядка 1300 человек личного состава и 250 единиц техники.

Пострадали 10 сотрудников, один из которых получил огнестрельное ранение левой руки, девять – телесные повреждения. В госпитализации никто не нуждался.

Повреждено 30 единиц техники, в том числе угнано семь единиц, из которых пять сожжено.

В настоящее время восстановлена 21 единица техники, остальные сняты с расчета.

Работа МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Работа МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Работа МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Ирина Мишура
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