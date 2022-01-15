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12:27 15.01.2022

В Акмолинской области ограничили движение на нескольких трассах

Закрытые трассы Акмолинская область Фото: Zakon.kz
В регионе наблюдаются неблагоприятные погодные условия – снег, метель и плохая видимость. Ограничение введено 15 января с 11:45, сообщает Zakon.kz.

В области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильных дорогах:

  1. на 18-231 км автомобильной дороги Нур-Султан – Петропавловск, участок между городами Нур-Султан и Щучинск (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»);

  2. на 0-184 км автомобильной дороги Кокшетау – Атбасар, участок между городами Кокшетау и Атбасар;

  3. на 997-1247 км автомобильной дороги Екатеринбург – Алматы, участок между городами Атбасар и Нур-Султан.

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