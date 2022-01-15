Новая страница истории с новыми правилами – политолог об январских событиях

В своем Telegram-канале Талгат Калиев напомнил об аресте бывшего председателя КНБ Карима Масимова, двух его заместителей и ряда офицеров.

По его словам, судя по уровню главных подозреваемых, речь идет о неудавшейся попытке государственного переворота, за ценой которого организаторы постоять не планировали. Последствия захвата власти могли оказаться непредсказуемыми.

Специфика расследования подобных масштабных событий всегда усложняется необходимостью множества самых различных следственных мероприятий – от экспертиз до очных ставок и опроса свидетелей, позволяющих установить степень причастности и вины каждого отдельного подозреваемого. Нельзя исключать, что в ходе этого кого-то из задержанных освободят от ответственности, кому-то переквалифицируют статью. Но можно быть точно уверенным, что призывы допустить к расследованию представителей общественности едва ли имеют перспективу. Политолог Талгат Калиев

Политолог отметил, что в любой стране дела о терроризме и попытке захвата власти неизбежно имеют высокий уровень секретности, а расследование может длиться годами. В качестве примера он привел следствия по делу о покушении на президента Кеннеди, ГКЧП в Советском Союзе и терактов 11 сентября в США. Вокруг этих исторических моментов до сих пор витает множество конспирологических теорий, возникших на фоне длительного и засекреченного расследования.

Другой вопрос, что для обеспечения объективности расследования и защиты интересов подозреваемых существуют прокуроры и адвокаты. В уголовном и уголовно-процессуальном кодексах не предусмотрено участие общественности. Талгат Калиев

Эксперт предположил, что после завершения расследования конспирологические версии имеют место быть в любом случае. Тем не менее он счел неудавшийся путч возможностью открыть «новую страницу истории с новыми правилами».