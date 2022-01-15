Сотрудники МЧС перечислят однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

Как проинформировали в пресс-службе ведомства, в это нелегкое для страны время спасатели приняли добровольное решение перечислить однодневные заработки.

Фонд был создан по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для решения проблем в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки уязвимых слоев населения.