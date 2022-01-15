18:19 15.01.2022
Кадры избиения полицейских опубликовал ДП Алматы
Фото: Кадр из видео
Подборка сделана из данных систем видеонаблюдения и материалов из социальных сетей за 4-5 января.
Напомним, сотни агрессивных людей неоднократно нападали на сотрудников полиции и военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародерств и других противоправных действий и избивали их.
Всего в результате пресечения террористических атак и отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов и стратегические объекты погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 185 стражей порядка получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Пресс-служба ДП города Алматы