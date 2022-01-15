Кадры избиения полицейских опубликовал ДП Алматы

Подборка сделана из данных систем видеонаблюдения и материалов из социальных сетей за 4-5 января.

Напомним, сотни агрессивных людей неоднократно нападали на сотрудников полиции и военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародерств и других противоправных действий и избивали их.