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18:19 15.01.2022

Кадры избиения полицейских опубликовал ДП Алматы

Избиение, пострадавшие, беспорядки Алматы 2022 Фото: Кадр из видео
Кадры избиения полицейских показали в Департаменте полиции города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Подборка сделана из данных систем видеонаблюдения и материалов из социальных сетей за 4-5 января.

Напомним, сотни агрессивных людей неоднократно нападали на сотрудников полиции и военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародерств и других противоправных действий и избивали их.

Всего в результате пресечения террористических атак и отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов и стратегические объекты погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 185 стражей порядка получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Пресс-служба ДП города Алматы

Константин Вноровский
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