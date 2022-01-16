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09:20 16.01.2022

Перечислить деньги в фонд «Қазақстан Халқына» можно на счет в Kaspi

доверие Фото: Kaspi Bank
По распоряжению главы государства создан фонд «Қазақстан Халқына», сообщает Zakon.kz.

Перечислить деньги в этот фонд можно по реквизитам:

ОФ «Қазақстан халқына»

БИН 220140006999

ИИК KZ52722S000011856768, в АО «Kaspi Bank»

БИК CASPKZKA,

КБе 18

Средства, перечисленные в фонд, будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Планируется, что благодаря фонду будет оказываться помощь пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима ЧП. Также фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов.

Ранее сообщалось, что Kaspi.kz и сооснователи компании Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе передают 10 миллиардов тенге Общественному социальному фонду «Қазақстан Халқына».

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