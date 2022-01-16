09:20 16.01.2022
Перечислить деньги в фонд «Қазақстан Халқына» можно на счет в Kaspi
Фото: Kaspi Bank
Перечислить деньги в этот фонд можно по реквизитам:
ОФ «Қазақстан халқына»
БИН 220140006999
ИИК KZ52722S000011856768, в АО «Kaspi Bank»
БИК CASPKZKA,
КБе 18
Средства, перечисленные в фонд, будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Планируется, что благодаря фонду будет оказываться помощь пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима ЧП. Также фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов.
Ранее сообщалось, что Kaspi.kz и сооснователи компании Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе передают 10 миллиардов тенге Общественному социальному фонду «Қазақстан Халқына».