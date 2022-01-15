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Законодательство РК
19:45 15.01.2022

Пятерых мародеров вычислили полицейские в Алматы

Краденная обуыь и одежда, Беспорядки Алматы Фото: Кадр из видео
Полицейские Ауэзовского района города Алматы вычислили квартиру, где хранили большую партию вещей, украденных во время беспорядков в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В полиции пояснили, что квартира была временным складом. Хозяйничали в ней пятеро: три девушки и двое парней.

Установлено, что эти фигуранты ограбили несколько бутиков, расположенных в торговом доме «Азия Парк». Любителей легкой наживы интересовали носимые вещи, обувь, косметика и женские аксессуары. Пресс-служба МВД РК

Складывали похищенное в мешки для мусора. А уже дома с помощью плоскогубцев срывали с одежды магнитные бирки. Хранили также – в пакетах.

Константин Вноровский
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