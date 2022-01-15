Пятерых мародеров вычислили полицейские в Алматы

В полиции пояснили, что квартира была временным складом. Хозяйничали в ней пятеро: три девушки и двое парней.

Установлено, что эти фигуранты ограбили несколько бутиков, расположенных в торговом доме «Азия Парк». Любителей легкой наживы интересовали носимые вещи, обувь, косметика и женские аксессуары. Пресс-служба МВД РК

Складывали похищенное в мешки для мусора. А уже дома с помощью плоскогубцев срывали с одежды магнитные бирки. Хранили также – в пакетах.