19:45 15.01.2022
Пятерых мародеров вычислили полицейские в Алматы
Фото: Кадр из видео
Полицейские Ауэзовского района города Алматы вычислили квартиру, где хранили большую партию вещей, украденных во время беспорядков в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В полиции пояснили, что квартира была временным складом. Хозяйничали в ней пятеро: три девушки и двое парней.
Установлено, что эти фигуранты ограбили несколько бутиков, расположенных в торговом доме «Азия Парк». Любителей легкой наживы интересовали носимые вещи, обувь, косметика и женские аксессуары. Пресс-служба МВД РК
Складывали похищенное в мешки для мусора. А уже дома с помощью плоскогубцев срывали с одежды магнитные бирки. Хранили также – в пакетах.