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11:50 16.01.2022

Врач: бутерброды с маслом и сыром - худший завтрак

еда Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, что регулярное употребление популярного варианта завтрака из-за высокого содержания холестерина и триглицеридов увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, если вы съедаете за один присест много жирного, это требует от поджелудочной и печени напряженной работы. Ситуация усугубляется, если к трапезе прилагается алкоголь.

Тут возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу. Отсюда острый панкреатит. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов

Он отметил, что для сердца не так важно, сколько бутербродов вы съели сегодня. Куда важнее, собираетесь ли вы повторить эту процедуру завтра и в другие дни.

Вялов напомнил, что, чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, и тем быстрее развивается атеросклероз.

При этом, эксперт не призывает совсем отказываться от бутербродов с сыром.

Но стоит помнить, что в рационе должно быть больше растительного и меньше животного.

Современные рекомендации по кардио профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими.Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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