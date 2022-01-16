19:11 16.01.2022
Снежный барс снова попал на видео на юге Казахстана
Фото: Instagram/sakendildakhmet
Снежный барс снова попал на камеру рядом с заповедником Алтын-Эмель в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Снежный леопард гарцевал недалеко от дороги, где его заметили проезжающие мимо автолюбители, передает Sputnik Казахстан.
Они подъехали к барсу, который насторожился при их приближении, позвали его «кис-кис-кис». Животное недоверчиво осмотрело подъехавших и направилось по своим делам дальше.
Экоактивист Сакен Дилдахмет рассказал, что это тот же самый снежный барс, которого недавно заметили близ заповедника «Алтын-Эмель» в Алматинской области.
Снежного барса сняли на камеру в Алматинской области
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