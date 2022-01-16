Рыбакину ждет казахстанское дерби в двух категориях AusOpen-2022
По итогам жеребьевки австралийского турнира первая ракетка Казахстана в одиночном разряде встречается с алматинкой Зариной Диас. А вот в парной категории, где Елена заявлена с испанской теннисисткой Паулой Бадозой, Рыбакину ждут триумфаторы сиднейских соревнований Анна Данилина (Казахстан) и Беатрис Хаддад Майя (Бразилия). Отмечаем, что Елена Рыбакина начнет австралийское первенство в ранге 12-й ракетки мира.
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Что касается других казахстанских теннисистов, то всего на AusOpen-2022 выступят 9 участников. В первый день состязаний, 17 января, на корты Мельбурна выйдут трое из них.
Александр Бублик – Эрнесто Эскобедо (США)
Юлия Путинцева – Хармони Тан (Франция)
Михаил Кукушкин – Томми Пол (США)
Фото: Instagram/_annadanilina_
Дальше по расписанию следующих дней будут играть другие казахстанцы:
Тимофей Скатов – Норберт Гомбош (Словакия).
Андрей Голубев/Франко Скугор (Хорватия) – Д. Суини/Л. Ту (Австралия).
Александр Недовесов/А. Куреши (Пакистан) – Н. Маю/Ф. Мартин (Франция).
Юлия Путинцева/С. Кенин (США) – У. Сюй/Я.Ян (Китай)