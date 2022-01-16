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23:57 16.01.2022

Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Экс-президент Украины обвинил Зеленского, диктотор Фото: Facebook/Петро Порошенко
Экс-лидер Украины Петр Порошенко накануне своего возвращения на родину обвинил действующего президента страны Владимира Зеленского в том, что он собирается стать диктатором, сообщает Zakon.kz.

Порошенко заявил, что он возвращается из Европы, чтобы «защищать Украину». Об этом экс-президент Украины написал в Facebook.

Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на диктатора. Превратить демократию в диктатуру. Петр Порошенко

Он добавил, что Зеленский якобы хочет уничтожить демократию, как он делал это на выборах 2021 года. При этом экс-президент Украины уверен, что его сменщик боится парламентских выборов, и потому хочет их перенести.

По мнению политика, нынешняя власть боится парламентских выборов, потому что после них у нее «нет шансов взять президентские».

Он напомнил, что власть ввела регулирование цен на основные продукты питания, «что приводит к исчезновению этих продуктов с полок магазинов».

Порошенко в Украине обвиняют в государственной измене — по мнению обвинения, политик предал интересы Украины из-за поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сам Порошенко считает дело сфабрикованным и называет себя лидером оппозиции.

Константин Вноровский
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