07:30 17.01.2022
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Фото: pixabay
О запуске снаряда сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Это четвертый запуск в 2022 году, сообщает Zakon.kz.
Последний запуск снаряда был осуществлен 14 января.
13 января постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предложила ввести новые санкции ООН против КНДР.
По ее данным, Северная Корея осуществила шесть запусков баллистических ракет с сентября 2021 года. Линда Томас-Гринфилд добавила, что каждый из таких пусков нарушал резолюции ООН.