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07:30 17.01.2022

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Подводная ракета Фото: pixabay
О запуске снаряда сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Это четвертый запуск в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Последний запуск снаряда был осуществлен 14 января.

13 января постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предложила ввести новые санкции ООН против КНДР.

По ее данным, Северная Корея осуществила шесть запусков баллистических ракет с сентября 2021 года. Линда Томас-Гринфилд добавила, что каждый из таких пусков нарушал резолюции ООН.

Данияр Кунафин
Северная Корея
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