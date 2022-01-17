КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Последний запуск снаряда был осуществлен 14 января.

13 января постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предложила ввести новые санкции ООН против КНДР.

По ее данным, Северная Корея осуществила шесть запусков баллистических ракет с сентября 2021 года. Линда Томас-Гринфилд добавила, что каждый из таких пусков нарушал резолюции ООН.