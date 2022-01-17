11:15 17.01.2022
Курс доллара немного снизился на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 434,37 тенге (-0,47), передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-438,5 тенге, евро – по 498-502 тенге, российские рубли – по 5,77-5,92 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 17 января.
Февральские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,39%, составив 84,15 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,17% — до 86,21 доллара за баррель.