Курс доллара немного снизился на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-438,5 тенге, евро – по 498-502 тенге, российские рубли – по 5,77-5,92 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 17 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,39%, составив 84,15 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,17% — до 86,21 доллара за баррель.