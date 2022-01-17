Почему первоклассников не переводят на онлайн-обучение, объяснили в МОН РК

Гульмира Каримова сообщила, что в Алматы, Шымкенте и Нур-Султане обучение школьников будет проводиться в дистанционном формате.

Учащиеся 1, 2 классов будут обучаться в штатном режиме, учитывая их возрастные особенности. Мы все понимаем, что учащиеся 6-7 лет первых и вторых классов не настолько самостоятельные, чтобы включать компьютер и платформу самим, чтобы качественно получить образование, которое непосредственно будет вестись. Глава Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова

Также принято решение, что учащиеся 3-5 классов будут заниматься в дежурных группах.