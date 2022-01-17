Сборная Казахстана по футзалу усилилась новым бразильцем перед Евро-2022

В составе подопечных Рикардо Кака перед ответственными соревнованиями проведен ряд важных изменений. После долгого отсутствия из-за травмы в ряды сборной Казахстана вернулся один из ее ключевых защитников – Лео. Как раз перед вылетом в Амстердам получил казахстанское гражданство еще один бразилец – Эдсон. И он в составе сборной полетел на Евро-2022.

Фото: Instagtram/afckairat

К сожалению, в состав сборной Казахстана не попали Даурен Турсагулов, Арнольд Кнауб и Нурбек Карагулов. Их тесты на COVID-19 показали положительный результат. Игроки сдадут тесты еще раз, и в случае отрицательных результатов они смогут вылететь на Евро.

Европейское первенство – 2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Сборная Казахстана первый свой матч проведет 20 января со Словенией.