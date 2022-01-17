15:31 17.01.2022
Сборная Казахстана по футзалу усилилась новым бразильцем перед Евро-2022
Фото: Instagram/kff_team
17 января команда Казахстана по футзалу вылетела в Голландию для участия в очередном европейском первенстве, сообщает Zakon.kz.
В составе подопечных Рикардо Кака перед ответственными соревнованиями проведен ряд важных изменений. После долгого отсутствия из-за травмы в ряды сборной Казахстана вернулся один из ее ключевых защитников – Лео. Как раз перед вылетом в Амстердам получил казахстанское гражданство еще один бразилец – Эдсон. И он в составе сборной полетел на Евро-2022.
К сожалению, в состав сборной Казахстана не попали Даурен Турсагулов, Арнольд Кнауб и Нурбек Карагулов. Их тесты на COVID-19 показали положительный результат. Игроки сдадут тесты еще раз, и в случае отрицательных результатов они смогут вылететь на Евро.
Фото: Instagtram/afckairat
Европейское первенство – 2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Сборная Казахстана первый свой матч проведет 20 января со Словенией.