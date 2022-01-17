16:21 17.01.2022
Генконсульство России в Алматы возобновит работу с 24 января
Фото: gov.kz
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В связи со случаями заболевания сотрудников генконсульства коронавирусной инфекцией, консульский прием возобновится с 24 января. Всем, кто был записан, предлагаем пройти процедуру электронной записи на прием заново.Генконсульство России в Алматы
Напомним, в Казахстане ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 января, в «красной» зоне находятся все регионы, кроме Туркестанской области (в «желтой» зоне).
Почти все регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
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