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16:21 17.01.2022

Генконсульство России в Алматы возобновит работу с 24 января

алматы, генконсульство рф, работа, возобновление, дата Фото: gov.kz
С 24 января возобновит работу генеральное консульство России в Алматы, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В связи со случаями заболевания сотрудников генконсульства коронавирусной инфекцией, консульский прием возобновится с 24 января. Всем, кто был записан, предлагаем пройти процедуру электронной записи на прием заново.Генконсульство России в Алматы

Напомним, в Казахстане ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 января, в «красной» зоне находятся все регионы, кроме Туркестанской области (в «желтой» зоне).

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