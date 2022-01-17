Акима Форт-Шевченко арестовали за вождение в нетрезвом виде

По информации сайта «Лада», суд вынес решение о лишении Шалкыбая Азербаева права управления транспортным средством сроком на семь лет, но сам подсудимый вину не признал.

Как уточнили в пресс-службе Тупкараганского районного суда, аким объяснил запах алкоголя тем, что протирал спиртом шею из-за болезни. На чиновника было заведено административное дело по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.

Судом установлено, что Азербаев Ш. на 3 км трассы Актау – Форт-Шевченко управлял автомашиной с государственным номером 397 АС 12 марки Toyota Camry 2,4 в состоянии алкогольного опьянения. Заключение медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества в состоянии опьянения составляет 0,73% – алкогольное опьянение легкой степени. Пресс-служба Тупкараганского районного суда

Согласно ч. 1 ст. 608 Кодекса РК об административных правонарушениях, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Постановлением суда Азербаев Шалкыбай привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 608 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста на 15 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на семь лет. Пресс-служба Тупкараганского районного суда

Постановление не вступило в законную силу.