10 первых семей отметили новоселье по программе Elorda Zhastary

Как отметил директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жансултан Матай, данная программа очень востребована в Нур-Султане. Для участия в ней в октябре прошлого года было подано 1179 заявок.

Больше всего заявок было принято от сотрудников здравоохранения и образования. Как известно, на специалистов данных профессий в столице высокий спрос. Мы рады внести свой вклад в помощь профессионалам. Жансултан Матай

В свою очередь руководитель Управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана Кайрат Камбаров подчеркнул, что более 400 тыс. жителей столицы – это люди в возрасте до 35 лет.

Мы должны дать им возможность работать, строить семьи и развиваться. В целом, на первом этапе мы обеспечим жильем 200 участников программы. В этом году совместно с «Отбасы банком» продолжим ее реализацию. Кайрат Камбаров

Как рассказал один из счастливых новоселов – полицейский Ербол Калаков, они с супругой на протяжении пяти лет арендовали жилье в столице и параллельно копили на квартиру в «Отбасы банке». В октябре прошлого года молодая семья приняла участие в программе и прошла отбор.

Только накопили первоначальный взнос, как стартовал прием заявок на участие в программе Elorda Zhastary. Мы подали заявку и прошли. На поиски квартиры ходили вместе с маленькой дочкой. Она также выбирала квартиру, которая ей понравится. Ербол Калаков

Семья приобрела по программе двухкомнатную квартиру в хорошем районе города.

Медсестра Молдир Ахилбаева также в числе первых заемщиков по данной программе. Они с супругом воспитывают троих детей, и все никак не получалось приобрести квартиру. Несколько лет назад они стали копить на жилье в «Отбасы банке».

Постоянно старались пополнить свой депозит, а тут стартовала эта программа с 10%-ным первоначальным взносом. У нас на депозите было 2,7 млн тенге. Мне еще дали сертификат на миллион, и в конце декабря прошлого года мы заехали в свою собственную квартиру. Молдир Ахилбаева

По ее словам, они нашли хорошую двухкомнатную квартиру в спальном районе города, которая соответствовала всем требованиям – хороший дом, близкое расположение детского сада и школы, а также различных развивающих кружков для детей.

Фото: «Отбасы банк»

Напомним, льготная ипотека Elorda Zhastary – это совместный проект «Отбасы банка» и акимата Нур-Султана. Он дает возможность молодым учителям, врачам, журналистам, работникам культуры, спорта, социальной сферы в возрасте до 35 лет получить льготный заем для приобретения собственного жилья.

Для участия в программе молодой специалист должен проработать по одной из специальностей не менее года, столько же – иметь городскую прописку и быть не старше 35 лет на момент подачи заявления.

Кроме того, у претендента или членов его семьи не должно быть недвижимости на праве собственности, доход за последние шесть месяцев на одного члена семьи не должен превышать шесть прожиточных минимумов. В программе может участвовать только один из супругов.