Сотрудники спецназа спасли алматинку из-под обстрела во время беспорядков

По словам Шолпан Бегайдаровой, вечером на пересечении проспектов Назарбаева и Абая ее машина подверглась обстрелу. Девушка была ранена и стала просить помощи, сообщили в пресс-службе МВД РК.

В этот момент, будто с неба послал бог, появились наши ребята – ОМОН или спецназ. Они меня быстро подхватили, поместили в микроавтобус. Там был парень, который меня держал за руку и приводил в сознание, разговаривал со мной. Он на казахском говорил, что я буду жить. Я не запомнила их лица, они были все в масках, в касках. Они появились в нужном месте в нужное время. Если бы не они, я бы мучительно умирала в машине, Шолпан Бегайдарова

Спасителями девушки оказались сотрудники полицейского спецназа. В телефонном разговоре командир службы сразу вспомнил этот факт.

Мы группой следовали по проспекту Абая в западном направлении и обратили внимание на скопление людей по другую сторону улицу. Сначала подумали, собрались мародеры и пытаются ограбить людей из автомобиля. Подойдя ближе, увидели девушку, которая была ранена, она лежала в своей машине, истекала кровью. В первую очередь, наложили жгут и остановили кровотечение. Медлить было нельзя. Мы не стали терять время и сами отвезли ее в ближайшую больницу. Все эти дни мы задавались вопросом, как она? Сегодня узнали, что девушку выписали из больницы, и она идет на поправку. Искренне рады. Желаем Шолпан скорейшего выздоровления и восстановления, – уточнил сотрудник полиции.

Шолпан резюмировала, что полицейские даже закрыли дверь нее автомобиля и поставили машину на сигнализацию, за что очень благодарно им.