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18:49 17.01.2022

Фонд «Қазақстан халқына» открыл счет в Bank RBK

Bank RBK Фото: Bank RBK
Проявить солидарность с народом Казахстана и внести свой вклад в формирование созданного по поручению Главы государства общественного социального фонда (ОСФ) «Қазақстан халқына» можно в Bank RBK.

Как известно, финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

Предполагается, что фонд будет оказывать благотворительную помощь населению по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта. Кроме того, фонд поддержит население, пострадавшее при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.

В число направлений деятельности фонда «Қазақстан халқына» также входит содействие в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально-уязвимых групп населения и поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстан.

Для удобства граждан и организаций, желающих перечислить деньги в фонд, специальный счет открыт в Bank RBK. Его реквизиты:

Наименование/ФИО: Общественный Фонд "Қазақстан халқына"

БИН/ИИН: 220140006999

Наименование банка: АО «Bank RBK»

БИК: KINCKZKA

ИИК (номер счета, валюта): KZ34821AGLBY10000001 (KZT)

Елена Беляева
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