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Законодательство РК
19:33 17.01.2022

Заместитель премьер-министра ОАЭ выразил соболезнования семьям казахстанцев

премьер-министр Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра – министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром Бен Заидом Аль Нахаяном, передает Zakon.kz.

Как сообщает primeminister.kz, Мансур Бен Заид Аль Нахаян поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра. Он выразил соболезнования семьям казахстанцев, погибших в ходе январских событий, пожелав мира и процветания всему народу Казахстана.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

По итогам 11 месяцев 2021 года объем взаимной торговли между РК и ОАЭ составил 673,7 млн долларов, что почти на 50% больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года.

В Казахстане с участием эмиратского капитала действуют порядка 300 совместных предприятий. За годы независимости республики объем прямых инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов в экономику РК составил 2,4 млрд долларов, инвестиции РК в ОАЭ превысили 1 млрд долларов.

Смаилов отметил, что ОАЭ являются важным торгово-экономическим партнером РК в арабском мире. В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Елена Беляева
Смаилов Алихан Казахстан ОАЭ
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