Освобождает ли форс-мажор от исполнения обязательств

Юрист Илья Князев рассказал о том, нужно ли исполнять обязательства в период ЧП и что предусматривает форс-мажор.

Как отметил юрист, в законодательстве республики отсутствует расшифровка понятия «форс-мажорные обстоятельства», которая бы позволила исключить разночтения в правоприменительной практике.

Это словосочетание упоминается в Кодексе «О браке (супружестве) и семье», но и там не дается каких-либо разъяснений или характеризующих признаков обстоятельств, необходимых для допустимости применения положений о «форс-мажоре». В Гражданском кодексе есть понятие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия и т.п.).

В целом, форс-мажорные обстоятельства в договоре – это обстоятельства непреодолимой силы, плюс-минус то, что стороны при заключении договора посчитали за такие обстоятельства и указали в своем соглашении.

К примеру: в договоре, связанном с деятельностью посудной лавки, указано форс-мажорное обстоятельство, связанное с быком: то есть если бык, предположим, при транспортировке третьими лицами вырвался и нанес вред вашей посудной лавке, и лавка после этого не способна работать и исполнять свои обязательства перед кредиторами. Это будет форс-мажорным обстоятельством, но именно для вашего договора и ваших отношений с кредитором по этому договору. Ваши соседи, также пострадавшие от быка, однако не имеющие в договоре такой форс-мажорной оговорки, не смогут с такой же легкостью ссылаться на форс-мажор перед своими кредиторами. Юрист Илья Князев

При этом, как отметил Илья Князев, необходимо учитывать, что обстоятельства непреодолимой силы не освобождают от исполнения обязательств, но при этом освобождают от имущественной ответственности: кредитор не должен будет взыскивать с вас неустойку, убытки, упущенную выгоду (выгоду, которую бы кредитор мог получить при нормальных обстоятельствах).

При этом хотелось бы заострить внимание, что обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое должник не отвечает – возникло форс-мажорное обстоятельство и можно не исполнять договорные обязательства. Однако это не относится к денежным обязательствам. Если у вас возникают обязательства по оплате, к примеру, аренды – это обязательство сохраняется, несмотря на возникшие форс-мажорные обстоятельства. Юрист Илья Князев

Что же делать должнику в сложившейся ситуации? По словам юриста, необходимо письменно, с подтверждением доставки, сообщить кредитору о невозможности исполнения обязательств.

Также необходимо получить свидетельство о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Это свидетельство не является основанием, безусловно освобождающим от ответственности, то есть должно быть доказано, что вы в связи с режимом ЧП и беспорядками не могли исполнить свои обязательства в любом случае – отсутствие денежных средств, невозможность работать из-за беспорядков и т.д. и т.п.

В Казахстане свидетельства о форс-мажоре выдает Внешнеторговая палата (ВТП). Чтобы получить свидетельство, необходимо предоставить пакет документов в электронном виде на почту Внешнеторговой палаты Казахстана – online@atameken.kz.

Срок рассмотрения и выдачи свидетельства занимает 15 рабочих дней после предоставления пакета документов и оплаты услуги.

В пакет документов входит:

1. Письменное заявление с приложением:

для юридических лиц – справки о регистрации/ перерегистрации, для индивидуальных предпринимателей – уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности;

реквизиты в формате WORD с указанием юридического адреса (индекс), контактных данных (действующие рабочие и мобильные номера телефонов), электронной почты, банковских реквизитов для выставления счета на оплату.

2. Сканированная копия контракта, спецификаций, приложений, дополнительных соглашений к контракту.

Если форс-мажор связан с простоем на границе, необходимы следующие документы:

таможенные декларационные листы;

ж/д накладные;

товарно-транспортная накладная;

договор с экспедитором;

письмо о поставке груза на склад временного хранения (СВХ);

письмо экспедитора о периоде простоя груза на границе с указанием пропускного пункта.

При этом в случае необходимости в ВТП могут запросить дополнительные документы.

Получение свидетельства непреодолимой силы

При сумме просроченного обязательства до 100 тыс. тенге включительно – стоимость за свидетельствование входит в стоимость правового анализа (15 МРП). При сумме просроченного обязательства свыше 100 тыс. тенге – 1% от суммы просроченного (неисполненного) обязательства по договору, но не более 850 МРП.

При этом свидетельство о форс-мажоре не является гарантом признания ситуации форс-мажором. В каждом конкретном случае суд будет отдельно рассматривать обстоятельства, а заключение ВТП — лишь одно из доказательств.