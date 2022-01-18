Потерять все – каким знакам зодиака следует проявлять осторожность в 2022 году

Астрологи рассказали изданию «Пятый канал», как избежать потрясений.

Телец

Как отмечено в публикации, нелюбовь Тельцов выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое может сыграть с ними злую шутку.

Из-за консервативности они могут потерять работу, часть доходов или вовсе испортить всю личную жизнь. Главное лекарство Тельцов от неудач — позитивный настрой и уверенность в своих силах.

Близнецы

Тем временем главная проблема Близнецов — неумение распоряжаться своими финансами и спонтанная трата денег.

Самое очевидное решение их проблем — повышение знаний в сфере финансовой грамотности. Составьте план расходов на предстоящий год и придерживайтесь его.

Козерог

В 2022 году Козерогов могут подвести документы: подписание различных договоров, будь то вложение инвестиций или составление прочих бумаг.

Все это нужно взвешивать, проверять и анализировать, не делегируя третьим лицам. Козерогам нужно избегать азартных игр и неоправданных финансовых вложений.

Рыбы

Стоит отметить, характерная черта Рыб — плыть по течению. Поэтому в 2022 году им предстоит проявить свой характер и инициативность.