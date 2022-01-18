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Законодательство РК
17:07 18.01.2022

Никакого конфликта или противостояния в элите нет – Елбасы

Нурсултан Назарбаев Фото: elbasy.kz
Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны. Об этом он сказал в обращении к казахстанцам, передает Zakon.kz.

Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам.

Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны. Нурсултан Назарбаев
Анастасия Стативкина
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