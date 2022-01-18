В Нур-Султане и семи областях объявлено штормовое предупреждение

В южной половине Акмолинской области, в Нур-Султане синоптики прогнозируют туман.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами на юге и востоке – туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке порывы до 15-20 м/с.

В центре и на востоке Актюбинской области – туман.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области – гололед. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе порывы до 15-20 м/с. На севере области – туман.

В Уральске – гололед. Ночью и утром туман.

Утром и днем на западе, в горных, предгорных районах, ночью в горах Туркестанской области – сильные осадки (дождь, снег).

В Шымкенте утром и днем – сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный утром и днем, 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Туркестане утром и днем – сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-западный утром и днем, 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман, днем в южной половине области возможен гололед. Ветер северо-восточный, ночью в южной половине области 15-20 м/с.

В Кызылорде временами туман, днем гололед.

На северо-западе, юге Карагандинской области – туман.