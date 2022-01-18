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Законодательство РК
18:04 18.01.2022

Трое приезжих обворовали вещевой магазин в Алматы

подозреваемые в воровстве Фото: МВД РК
Трое областных жителей были задержаны сотрудниками полиции Алмалинского района, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Управления полиции Алмалинского района, мужчины, воспользовавшись массовыми беспорядками, обворовали магазин мужской одежды и обуви, расположенный по улице Гагарина.

Подозреваемыми оказались трое жителей разных областей Казахстана в возрасте 39, 37 и 33 лет. Установлена их причастность к другим правонарушениям.

Подозреваемых задержали на съемной квартире. Мужчины уже успели рассортировать краденую одежду по размерам и сезону.Управление полиции Алмалинского района

Оксана Житникова
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