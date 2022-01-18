Трое приезжих обворовали вещевой магазин в Алматы

Как сообщили в пресс-службе Управления полиции Алмалинского района, мужчины, воспользовавшись массовыми беспорядками, обворовали магазин мужской одежды и обуви, расположенный по улице Гагарина.

Подозреваемыми оказались трое жителей разных областей Казахстана в возрасте 39, 37 и 33 лет. Установлена их причастность к другим правонарушениям.