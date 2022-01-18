Microsoft за $68,7 млрд покупает разработчика Warcraft и Call of Duty

Об этом сообщила пресс-служба Microsoft на своем сайте.

Сделка станет крупнейшей покупкой Microsoft за всю историю и самой крупной сделкой в индустрии видеоигр. На фоне этой новости акции Activision Blizzard росли более чем на 37%, на пике достигнув стоимости 90 долларов за штуку. В Microsoft планируют, что в результате сделки станут третьими в мире по объему выручки после таких компаний, как Tencent и Sony.

В распоряжение Microsoft переходят все студии Activision Blizzard, насчитывающие более 10 тыс. сотрудников, а также интеллектуальные активы, включая такие бренды, как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.

Microsoft, приобретающая Activision Blizzard, борется за господство на рынке видеоигр с многолетним конкурентом Sony. Приобретение одного из ведущих разработчиков может значительно усилить позиции Microsoft в этом противостоянии.

Глава Activision Blizzard Бобби Котик останется на своем посту. Ранее его обвиняли в том, что он якобы скрывал от общественности внутренние проблемы фирмы. Речь шла о скандале из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес ряда представителей руководства компании. В рамках досудебного разбирательства с ними Activision Blizzard выплатила 18 млн долларов. Ее акции резко упали, начался отток игроков из World of Warcraft.