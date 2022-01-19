08:32 19.01.2022
Туркестанская область все еще остается в «желтой» зоне
Фото: МВК по нераспространению КВИ
Эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки в столице зафиксировали около пяти тысяч заболеваний, а в Туркестанской области КВИ заразились 117 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 января 2022 года,
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Туркестанская область.
В «зеленой» зоне нет ни одного региона.
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