Установлена причина смертельного ДТП на трассе в Павлодарской области

В областном департаменте полиции установили причину аварии.

18 января около 12:14 на 505 км автодороги Омск – Майкапчагай (между селами Айтей и Шабар района Аккулы) в условиях гололеда 51-летний водитель автомашины Volkswagen Passat, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной марки «Лада-21214». Пресс-служба ДП Павлодарской области

В результате ДТП 51-летний водитель автомашины Volkswagen и пассажирка 1964 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия. 31-летний водитель и 24-летняя пассажирка автомашины «Лада-21214» с различными травмами госпитализированы в больницу.

Автомашины водворены на специализированные штрафные стоянки. Проводится проверка. Пресс-служба ДП Павлодарской области