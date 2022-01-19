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09:34 19.01.2022

Установлена причина смертельного ДТП на трассе в Павлодарской области

павлодарская область, дтп, причина Фото: Пресс-служба ДП Павлодарской области
Накануне в Павлодарской области на трассе Омск – Майкапчагай произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое пострадали, передает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции установили причину аварии.

18 января около 12:14 на 505 км автодороги Омск – Майкапчагай (между селами Айтей и Шабар района Аккулы) в условиях гололеда 51-летний водитель автомашины Volkswagen Passat, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной марки «Лада-21214».Пресс-служба ДП Павлодарской области

В результате ДТП 51-летний водитель автомашины Volkswagen и пассажирка 1964 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия. 31-летний водитель и 24-летняя пассажирка автомашины «Лада-21214» с различными травмами госпитализированы в больницу.

Автомашины водворены на специализированные штрафные стоянки. Проводится проверка.Пресс-служба ДП Павлодарской области

павлодарская область, дтп, причина

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

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