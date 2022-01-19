Министры «повзрослели» – подсчитан средний возраст обновленного правительства
11 января в Казахстане был утвержден новый состав правительства. Тогда сменились министры национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, энергетики, юстиции, здравоохранения, информации и общественного развития, а также культуры и спорта.
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Как отмечено в публикации, самый возрастной министр возглавляет Министерство внутренних дел: Ерлан Заманбекович Тургумбаев (59 полных лет).
Среди самых возрастных можно также отметить министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Айтбаевича Ускенбаева (57 лет) и министра обороны Мурата Карибаевича Бектанова (56 лет).
Самый молодой министр страны возглавляет Министерство национальной экономики: Алибек Сакенович Куантыров (38 лет).
В тройку самых молодых также вошли министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Батырбекович Мусин (38 лет) и министр образования и науки Асхат Канатович Аймагамбетов (39 лет).
Для сравнения, в странах ЕАЭС средний возраст министров выглядит следующим образом:
в России — 53,6 года;
в Беларуси — 51,2 года;
в Кыргызстане — 50,7 года;
в Армении — 45,7 года.
В целом средний возраст всех министров стран ЕАЭС составляет 50,5 года.
Самый молодой министр стран ЕАЭС проживает в Армении — министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян (32,6 года). Также можно отметить министров из Кыргызстана, а именно – министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамата Капаровича Жаманкулова (34,3 года) и министра цифрового развития Талантбека Орускуловича Иманова (35,1 года).
Самые возрастные в странах ЕАЭС – министры России: министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров (71,8 года), министр энергетики Николай Григорьевич Шульгинов (70,7 года) и министр транспорта Виталий Геннадьевич Савельев (68 лет).