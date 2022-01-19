Ущерб в 22,6 млрд тенге причинен аэропорту Алматы в результате погромов

Вечером 5 января на территорию аэропорта ворвались протестующие.

В соцсетях были опубликовали кадры, где видны сгоревшие автомобили и разбитый зал аэропорта. Пассажиров успели эвакуировать.

По предварительным данным акимата Алматы, международному аэропорту был нанесен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге.

Аэропорт возобновил работу лишь с 13 января, постепенно возобновляя как внутренние, так и международные рейсы.

Как отмечено в публикации Energyprom.kz, это несомненно скажется на его финансовых показателях.

С 19 января Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме.