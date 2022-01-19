Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:53 19.01.2022

Asiamoney назвал ForteBank лучшим банком Казахстана

банк получил награду Фото: Пресс-служба ForteBank
Международное финансовое издание Asiamoney третий раз подряд признало ForteBank лучшим банком Казахстана, передает Zakon.kz.

Аналогичную награду банк получил в 2019 и 2020 годах. Эта награда ежегодно присуждается авторитетными финансовыми аналитиками на основании изучения деятельности финансовых организаций и отзывов клиентов и партнеров.

Как отметили в издании, ForteBank стал лучшим банком 2021 года по версии Asiamoney благодаря разумному управлению активами и пассивами банка, диверсифицированному портфелю и хорошо сбалансированному росту всех сегментов бизнеса.

Для нас большая честь получить такую высокую оценку работы команды Forte от Asiamoney. У Forte сильная команда, которая, я уверен, и в дальнейшем будет улучшать и расширять сервисы для наших клиентов.Председатель правления Реинис Рубенис

ForteBank входит в число крупнейших банков Казахстана и является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. Банк неоднократно получал награды от ведущих международных издательств, таких как Euromoney, Asiamoney, The Banker и Global Finance.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
Казахстан
Елбасы обратился к казахстанцам
18.01.2022
Правила госзакупок изменились в Казахстане
18.01.2022
Берик Уали: Действие режима ЧП в Казахстане прекращается
18.01.2022
Режим ЧП в Алматы завершится 19 января – комендатура
18.01.2022
В Алматы сохраняется «красный» уровень террористической опасности
18.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости