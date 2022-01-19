Asiamoney назвал ForteBank лучшим банком Казахстана

Аналогичную награду банк получил в 2019 и 2020 годах. Эта награда ежегодно присуждается авторитетными финансовыми аналитиками на основании изучения деятельности финансовых организаций и отзывов клиентов и партнеров.

Как отметили в издании, ForteBank стал лучшим банком 2021 года по версии Asiamoney благодаря разумному управлению активами и пассивами банка, диверсифицированному портфелю и хорошо сбалансированному росту всех сегментов бизнеса.

Для нас большая честь получить такую высокую оценку работы команды Forte от Asiamoney. У Forte сильная команда, которая, я уверен, и в дальнейшем будет улучшать и расширять сервисы для наших клиентов. Председатель правления Реинис Рубенис

ForteBank входит в число крупнейших банков Казахстана и является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. Банк неоднократно получал награды от ведущих международных издательств, таких как Euromoney, Asiamoney, The Banker и Global Finance.

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