Назван лучший рецепт для сельского интернета

Такой принцип применим не только к гастрономическим делам. Подобный рецепт можно использовать даже для интернета.

Базовой точкой в этой истории стало участие Tele2/Altel, входящего в группу компаний АО «Казахтелеком», в реализации программы «250+». Оператор обеспечил качественным интернетом и связью сотни отдаленных сел по всей республике, после чего занялся контентной частью. Важнейшим шагом компании была разработка и внедрение первого в Казахстане специального тарифа «Туған жер».

За символическую плату абоненты получили действительно нужный комплекс ресурсов: безлимитные доступы к государственным и образовательным платформам, программам для дистанционной работы и учебы, казахстанским СМИ, а также неограниченные звонки внутри зоны проживания.

Весь 2021 год Tele2/Altel, обеспечивающий более 60% мобильного трафика страны, продолжал совершенствовать рецептуру сельского интернета, добавляя лучшие ингредиенты. Большой отклик среди сельских пользователей Сети нашла программа «По вкусным правилам».

Кулинарный проект поставил перед собой амбициозную цель – возродить забытые казахские рецепты, раскрыть их сакральный смысл.

Одним из самых активных зрителей кулинарного проекта стала многодетная мама Айгерим Онгарова из Туркестанской области. Всех покорила ее активная жизненная позиция, тяга к готовке и самоирония, которые она демонстрировала в TikTok. Поэтому Айгерим стала первым сельским блогером, кого поддержал Tele2, а хэштег #интернетбар, который она использовала, превысил отметку в 20 миллионов просмотров. Пользователи Сети тепло приняли интерактивный сериал «На связи».

Легкий и романтичный сериал позволил каждому почувствовать себя героем сериала, события которого завязаны на появлении связи и интернета в глубинке.

Лучшим «дегустатором» всех технических улучшений стал CEO Tele2/Altel Сергей Коньков, который лично проехал по многим областям Казахстана, в которых был проведен интернет по программе «250+». Глава компании своими глазами увидел все те улучшения, что произошли благодаря появлению интернета. Каждый второй житель аулов, которые посетил Сергей Коньков, нашел в сети важные лайфхаки: как избавиться от насекомых-вредителей, починить инструмент, сделать что-то полезное своими руками. Также незаменимыми для сельчан стали видеохостинги с детским и образовательным контентом.

В 2022-м году Tele2/Altel продолжит всесторонне поддерживать и развивать сельский интернет.

В планах компании второй сезон полюбившегося проекта «По вкусным правилам», а также поиск новых ярких блогеров из глубинки. С их помощью оператор придаст новый импульс ломке стереотипов о жизни в сельской местности. Ведь всегда интереснее развеивать мифы легкими и позитивными видео, где на первом месте юмор и вышеупомянутая самоирония.

Также компания в наступившем году планирует запустить еще несколько социально-значимых и ярких проектов, идеи которых пока держатся в секрете.

Партнерский материал