Новые правила по освидетельствованию водителей на опьянение разработали в РК

Правила определяют порядок направления для освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, освидетельствования на состояние опьянения водителей транспортных средств, судоводителей маломерных судов, а также оформления его результатов.

Направление на освидетельствование на состояние опьянения водителей производится в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении уполномоченными должностными лицами, когда состояние опьянения является составом правонарушения.

Как отмечается, освидетельствование на состояние опьянения водителей, судоводителей, отстраняемых от управления транспортными средствами, может производиться должностными и уполномоченными лицами непосредственно на месте совершения административного правонарушения или в медицинских организациях с применением специальных приборов и средств, устанавливающих наличие опьянения.

В направлении для медицинского освидетельствования указываются дата, время, место, основания отстранения от управления, направления для освидетельствования, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о типе, марке, модели, государственном регистрационном номере, иных идентификационных признаках транспортного средства, личности водителя, который отстранен от управления.

Направление подписывается должностным лицом, его составившим, а также водителем, судоводителем, направленными для освидетельствования.

К направлению для медицинского освидетельствования прилагается акт освидетельствования, проведенного должностным лицом, в случаях несогласия водителя с результатами освидетельствования, проведенного на месте совершения административного правонарушения.

При этом отсутствие документов, удостоверяющих личность водителя, не может служить основанием медицинской организации для отказа в освидетельствовании. Сведения о личности записываются со слов освидетельствуемого.

Освидетельствование на установление состояния опьянения проводится с применением специальных приборов и средств, допущенных в установленном порядке к применению в РК.

Перед применением специальных приборов и средств проверяются их пригодность, дата метрологической проверки.

Также говорится, что освидетельствование проводится в присутствии двух понятых, участвующих при составлении протокола об административном правонарушении.

При отсутствии понятых (отдаленность от населенных пунктов, ночное время и другие случаи) допускается проведение освидетельствования водителя, судоводителя с их согласия. Результаты такого освидетельствования фиксируются в акте освидетельствования с отметкой о согласии освидетельствованного.

В случае несогласия водителя на проведение освидетельствования без присутствия понятых на месте совершения административного правонарушения или с результатами освидетельствования они направляются на медицинское освидетельствование в медицинское учреждение.

При уклонении водителя от освидетельствования на состояние опьянения в протоколе об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние опьянения, составленных на месте совершения административного правонарушения, делается отметка об этом.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 февраля.