Изменились правила ведения Единого реестра адмпроизводств
В частности, правила дополнены новым пунктом о лишении права управления транспортными средствами и приостановлении действия водительского удостоверения.
Так, территориальный орган внутренних дел (полиция) выставляет в ЕРАП в течение суток с момента получения:
запроса об исполнении наложенного взыскания на лицо, проживающее на территории РК и направленное компетентным органом согласно Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения;
судебного акта о приостановлении действия водительского удостоверения, принятого судом РК;
судебного акта об отмене или изменении постановления о лишении права управления транспортными средствами или приостановлении действия водительского удостоверения, принятого судом РК.
Данные о приостановлении действия водительского удостоверения снимаются территориальными органами внутренних дел в ЕРАП в течение суток с момента получения от судебного исполнителя данных об исполнении судебного акта, на основании которых было вынесено решение о приостановлении действия водительского удостоверения.
Данные о лишении лица права управления транспортными средствами автоматически снимаются в ЕРАП по истечении срока, указанного в судебном акте, принятого судом РК.
Кроме того, в новой редакции изложены особенности ведения ЕРАП по административным правонарушениям.
Утверждены в новой редакции формы Информационных учетных документов:
«О возбуждении дела об административном правонарушении»;
«О лишении права управления транспортными средствами и приостановления действия водительского удостоверения».
Приказ вводится в действие с 19 января 2022 года.