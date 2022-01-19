Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:47 19.01.2022

Изменились правила ведения Единого реестра адмпроизводств

новые правила о лишении Фото: Zakon.kz
Генеральный Прокурор РК приказом от 5 января 2022 года внес изменения в Правила ведения Единого реестра административных производств (ЕРАП), сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом о лишении права управления транспортными средствами и приостановлении действия водительского удостоверения.

Так, территориальный орган внутренних дел (полиция) выставляет в ЕРАП в течение суток с момента получения:

  1. запроса об исполнении наложенного взыскания на лицо, проживающее на территории РК и направленное компетентным органом согласно Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения;

  2. судебного акта о приостановлении действия водительского удостоверения, принятого судом РК;

  3. судебного акта об отмене или изменении постановления о лишении права управления транспортными средствами или приостановлении действия водительского удостоверения, принятого судом РК.

Данные о приостановлении действия водительского удостоверения снимаются территориальными органами внутренних дел в ЕРАП в течение суток с момента получения от судебного исполнителя данных об исполнении судебного акта, на основании которых было вынесено решение о приостановлении действия водительского удостоверения.

Данные о лишении лица права управления транспортными средствами автоматически снимаются в ЕРАП по истечении срока, указанного в судебном акте, принятого судом РК.

Кроме того, в новой редакции изложены особенности ведения ЕРАП по административным правонарушениям.

Утверждены в новой редакции формы Информационных учетных документов:

  • «О возбуждении дела об административном правонарушении»;

  • «О лишении права управления транспортными средствами и приостановления действия водительского удостоверения».

Приказ вводится в действие с 19 января 2022 года.

Лариса Черненко
Генеральная прокуратура Казахстан
Берик Уали: Действие режима ЧП в Казахстане прекращается
18.01.2022
Режим ЧП в Алматы завершится 19 января – комендатура
18.01.2022
В Алматы сохраняется «красный» уровень террористической опасности
18.01.2022
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Количество новых случаев КВИ выросло в Казахстане
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости