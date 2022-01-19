Изменились правила ведения Единого реестра адмпроизводств

В частности, правила дополнены новым пунктом о лишении права управления транспортными средствами и приостановлении действия водительского удостоверения.

Так, территориальный орган внутренних дел (полиция) выставляет в ЕРАП в течение суток с момента получения:

запроса об исполнении наложенного взыскания на лицо, проживающее на территории РК и направленное компетентным органом согласно Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения; судебного акта о приостановлении действия водительского удостоверения, принятого судом РК; судебного акта об отмене или изменении постановления о лишении права управления транспортными средствами или приостановлении действия водительского удостоверения, принятого судом РК.

Данные о приостановлении действия водительского удостоверения снимаются территориальными органами внутренних дел в ЕРАП в течение суток с момента получения от судебного исполнителя данных об исполнении судебного акта, на основании которых было вынесено решение о приостановлении действия водительского удостоверения.

Данные о лишении лица права управления транспортными средствами автоматически снимаются в ЕРАП по истечении срока, указанного в судебном акте, принятого судом РК.

Кроме того, в новой редакции изложены особенности ведения ЕРАП по административным правонарушениям.

Утверждены в новой редакции формы Информационных учетных документов:

«О возбуждении дела об административном правонарушении»;

«О лишении права управления транспортными средствами и приостановления действия водительского удостоверения».

Приказ вводится в действие с 19 января 2022 года.