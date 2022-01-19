Главнокомандующего Нацгвардией Казахстана представили подчиненным

Личному составу Нацгвардии его представил министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев.

Вместе с тем глава ведомства выразил благодарность освободившему должность генерал-лейтенанту Руслану Жаксылыкову за работу, проделанную в Нацгвардии за долгие годы, и поздравил с назначением на вышестоящую должность.

Назначение на должность оборонного ведомства – это большое доверие главы государства. Руслан Фатихович имеет большой опыт, получил образование в военных академиях Казахстана и России, является кандидатом наук. Желаю Руслану Фатиховичу удачи в новой работе. Кроме того, Еркин Ботаканов назначен заместителем министра внутренних дел – Главнокомандующим Национальной гвардией. Уверен, что новый замминистра примет все меры для выполнения поручений президента, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. Ерлан Тургумбаев