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Законодательство РК
21:38 19.01.2022

Главнокомандующего Нацгвардией Казахстана представили подчиненным

нацгвардия Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК
Генерал-майор Еркин Ботаканов назначен заместителем министра внутренних дел РК – Главнокомандующим Национальной гвардией, передает Zakon.kz.

Личному составу Нацгвардии его представил министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев.

Вместе с тем глава ведомства выразил благодарность освободившему должность генерал-лейтенанту Руслану Жаксылыкову за работу, проделанную в Нацгвардии за долгие годы, и поздравил с назначением на вышестоящую должность.

Назначение на должность оборонного ведомства – это большое доверие главы государства. Руслан Фатихович имеет большой опыт, получил образование в военных академиях Казахстана и России, является кандидатом наук. Желаю Руслану Фатиховичу удачи в новой работе. Кроме того, Еркин Ботаканов назначен заместителем министра внутренних дел – Главнокомандующим Национальной гвардией. Уверен, что новый замминистра примет все меры для выполнения поручений президента, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. Ерлан Тургумбаев

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