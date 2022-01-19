Около восьми сантиметров снега выпало в Алматы

19 января с 16:15 в городе Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 21:00 в верхней части города выпало шесть-восемь сантиметров снега. В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 1100 тонн. РСК Алматы

Как уточняется, производится сгребание снега в горной и предгорной местности, а также на основных магистральных улицах. Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.

По городу ночью работает 535 единиц спецтехники, в том числе 208 пескоразбрасывателей. Задействованы 338 дорожных рабочих.

По прогнозу «Казгидромета», выпадение смешанных осадков ожидается с перерывами и завершится 20 января около обеда.

Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем 20 января +1...+3°С.