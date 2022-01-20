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06:39 20.01.2022

Японские ученые оценили риск тяжелого течения COVID-19 для курящих

курение Covid-19 Фото: pixabay
Специалисты отметили, что курение поражает сердце и легкие, а также приводит к возникновению хронических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Исследование провели сотрудники Национального исследовательского центра международного здравоохранения Японии, сообщает телеканал NHK.

Они обнаружили, что риск тяжелых последствий заражения новым коронавирусом, требующих подключения к аппарату ИВЛ, оказался в 1,51 раза выше у мужчин с историей курения и в 1,94 раза больше у женщин с аналогичной историей.

Людям, курившим в анамнезе и страдающим хроническими заболеваниями, важно принимать тщательные меры инфекционного контроля. Кроме того, отказ от зависимости предотвращает заболевания, связанные с курением, и снижает риск. Доктор Юми Мацусита

Ученые проанализировали данные около 17,6 тысяч инфицированных в возрасте от 20 до 80 лет, которых госпитализировали в Японии до февраля 2021 года.

Данияр Кунафин
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