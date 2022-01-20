09:28 20.01.2022
50 лет исполнилось долгожительнице Алматинского зоопарка
Фото: pixabay
Об этом сообщается на странице зоопарка в Instagram.
В январе нашей Зине исполнилось 50 лет! А кто такая Зина? Это крокодиловый кайман. Родилась она 1 января 1972 года. А прибыла она к нам 18 июля 2002 года из зоопарка Иккермюнде (Германия).Пресс-служба Алматинского зоопарка
Как сообщили в зоопарке, характер у долгожительницы своенравный, она довольно вспыльчива и не любит чужаков.
Но наши герпетологи нашли к ней подход, следят за ее здоровьем. Продолжительность жизни кайманов – 30-40 лет. В неволе один кайман прожил 24 года. А нашей Зине уже 50! Зина ждет поздравлений на свой день рождения!Пресс-служба Алматинского зоопарка