50 лет исполнилось долгожительнице Алматинского зоопарка

Об этом сообщается на странице зоопарка в Instagram.

В январе нашей Зине исполнилось 50 лет! А кто такая Зина? Это крокодиловый кайман. Родилась она 1 января 1972 года. А прибыла она к нам 18 июля 2002 года из зоопарка Иккермюнде (Германия). Пресс-служба Алматинского зоопарка

Как сообщили в зоопарке, характер у долгожительницы своенравный, она довольно вспыльчива и не любит чужаков.