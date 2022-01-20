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Законодательство РК
12:23 20.01.2022

Соглашение о стандартных образцах ратифицировал Сенат

Стандартизация, сенат, материалы и вещества, новые правила Фото: pixabay
На пленарном заседании Сената Парламента депутаты приняли закон РК «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов», передает корреспондент Zakon.kz.

Представляя документ, заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил, что ратификация соглашения позволит признавать разработанные в Казахстане стандартные образцы без проведения дополнительных процедур по испытаниям в странах - участниках соглашения.

К примеру, Казахстан выпускает стандартный образец, проводит испытания и утверждает тип, а остальные участники - стран соглашения признают результаты экспертизы технической документации без дополнительных испытаний.Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов

Таким образом, по его словам, ратификация документа, имеющего межгосударственный статус, повысит доверие к результатам измерений в области метрологии и обеспечит качество и безопасность продукции.

Межгосударственные стандартные образцы востребованы и широко применяются в различных сферах экономики.

В национальном реестре зарегистрировано 634 стандартных образцов. Из них, на сегодняшний день в Реестр межгосударственных стандартных образцов внесено 337 стандартных образца. Хотел бы отметить, что в текущем году наш институт стандартизации и метрологии разработал 163 стандартных образцов, которые включены в Реестр межгосударственных стандартных образцов. Бахыт Султанов

По данным Минторговли, межгосударственные стандартные образцы признаются в странах - участниках соглашения без проведения дополнительных процедур по испытаниям, чем значительно сокращается время по утверждению типа в среднем на 1,5 месяца.

Оксана Скибан
МТИ РК Султанов Бахыт
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