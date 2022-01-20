Названа группа людей, которая наиболее защищена от заражения «Омикроном»

В беседе с ura.ru он отметил, что люди, которые сделали прививку в последние три месяца, наиболее защищены от заражения «Омикроном».

Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте – это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре. Люди массово на предприятиях вакцинировались, и их можно поздравить с тем, что они сейчас имеют достаточно мощную защиту от «Омикрона». Те, кто в последние три месяца прививался, не заболевают «Омикроном». Владимир Болибок

Соответственно, как отметил иммунолог, у привитых в последние три месяца «при контакте может возникнуть от силы инаппарантная инфекция (характеризуется отсутствием клинических признаков), после чего иммунитет к COVID-19 только укрепится».

В свою очередь вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков согласился с тем, что время, когда была сделана прививка, может повлиять на защиту организма от вируса.

Защита, особенно у пожилых, довольно быстро ослабевает. Уровень нейтрализующих антител падает. Где-то через полгода у людей старше 65 лет защита практически уходит до нуля. Вероятность заболеть очень сильно повышается, почти приравнивается к невакцинированным. Именно поэтому сейчас рекомендуется бустер (бустерная доза вакцины, которая вводится с целью усиления иммунного ответа, угасающего с течением времени. – Прим. ред.) сделать. Петр Чумаков

Специалист подчеркнул, что защита достигает пиковых значений через три недели после второй прививки.