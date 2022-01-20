C 1 февраля Таиланд возобновит въезд привитых туристов без карантина

По информации ТАСС, программа Test & Go распространяется на прибывающих из любых стран.

Нужно будет сдать два ПЦР-теста – по прибытии и на пятый день нахождения в стране.

Путешественники должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в стране, а также заранее оплатить два ПЦР-теста.

Также необходимо иметь отрицательный тест при посадке на самолет.

Данная инициатива принята Центром по борьбе с коронавирусом в Таиланде, однако для вступления в силу она должна быть опубликована в «Королевской газете».