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Законодательство РК
14:45 20.01.2022

C 1 февраля Таиланд возобновит въезд привитых туристов без карантина

Таиланд Фото: pxhere.com
В Таиланде принято решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса путешественникам по прибытии в Королевство не проходить карантин, передает Zakon.kz.

По информации ТАСС, программа Test & Go распространяется на прибывающих из любых стран.

Нужно будет сдать два ПЦР-теста – по прибытии и на пятый день нахождения в стране.

Путешественники должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в стране, а также заранее оплатить два ПЦР-теста.

Также необходимо иметь отрицательный тест при посадке на самолет.

Данная инициатива принята Центром по борьбе с коронавирусом в Таиланде, однако для вступления в силу она должна быть опубликована в «Королевской газете».

Анастасия Стативкина
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