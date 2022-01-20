14:45 20.01.2022
C 1 февраля Таиланд возобновит въезд привитых туристов без карантина
Фото: pxhere.com
В Таиланде принято решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса путешественникам по прибытии в Королевство не проходить карантин, передает Zakon.kz.
По информации ТАСС, программа Test & Go распространяется на прибывающих из любых стран.
Нужно будет сдать два ПЦР-теста – по прибытии и на пятый день нахождения в стране.
Путешественники должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в стране, а также заранее оплатить два ПЦР-теста.
Также необходимо иметь отрицательный тест при посадке на самолет.
Данная инициатива принята Центром по борьбе с коронавирусом в Таиланде, однако для вступления в силу она должна быть опубликована в «Королевской газете».