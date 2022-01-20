17:18 20.01.2022
Казахстанцам, пострадавшим при беспорядках, дадут отсрочку по кредитам
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Директор Департамента защиты прав потребителей финуслуг АРРФР РК Александр Терентьев на брифинге в СЦК заявил о выработке единого порядка предоставления отсрочек по всем видам займов и микрокредитов пострадавшим юридическим и физическим лицам на три месяца, передает корреспондент Zakon.kz.
Александр Терентьев сообщил, что в результате введения ЧП многие предприниматели и простые граждане были вынуждены прекратить коммерческую деятельность и работу, что привело к снижению доходов.
При этом субъектам предпринимательства, по его словам, был нанесен значительный материальный ущерб. Теперь им требуется время для ремонта испорченного имущества и восстановления привычного режима бизнеса.
Агентством по поручению президента незамедлительно была проведена работа с банками и микрофинансовыми организациями, принят единый для всех кредиторов порядок предоставления отсрочек по всем видам займов и микрокредитов. Отсрочка предоставляется всем пострадавшим юридическим и физическим лицам на три месяца, начиная со дня введения режима ЧП. В период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и МФО не будут начисляться суммы неустоек, штрафы и пени. Также не допускается капитализация просроченного процентного вознаграждения. Александр Терентьев
Допущенные просрочки погашения кредитов и полученная отсрочка, заявил спикер, не будет являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика.
Для получения отсрочки заемщику необходимо будет написать заявление в банк или МФО в произвольной форме, либо путем посещения отделения кредитора.
Заявление может быть подано в течение трех месяцев, то есть до 5 апреля 2022 года. При этом, независимо от даты подачи заявления, отсрочка по кредиту будет предоставлена со дня введения режима ЧП. Александр Терентьев