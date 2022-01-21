Зафиксирован максимум заразившихся COVID-19 за сутки в мире – ВОЗ

По данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, на 21:42 20 января в ВОЗ поступили сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии, сообщает ТАСС.

Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 777 104, летальных исходов – на 8 741.

Отмечается, что предыдущий антирекорд был установлен 12 января. Тогда, в течение 24 часов, заразились КВИ 3 525 914 человек. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 325 млн была пройдена 17 января, 300 млн – 8 января, 250 млн – 9 ноября, а 200 млн – 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США – 67 437 353. Далее следуют: Индия (38 218 773), Бразилия (23 211 894), Великобритания (15 506 754) и Франция (14 779 277). Летальных исходов больше всего в США – 849 276, вторую строчку занимает Бразилия (621 517), третью – Индия (487 693). Потом идет Россия (324 060) и Мексика (301 789). ВОЗ

В Казахстане также новый антирекорд по заболеваемости. За сутки зарегистрировали на 412 заболевших COVID-19 больше, чем днем ранее. Лидирует Карагандинская область, которая 21 января обогнала Алматы по количеству заражений.