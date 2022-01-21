11:11 21.01.2022
Генпрокуратура опубликовала номера для жалоб на незаконные действия силовиков
Фото: gov.kz
Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала список дежурных прокуроров регионов, к которым можно обратиться по вопросам нарушения прав граждан со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании или расследовании уголовных дел, передает Zakon.kz.
2 января в Жанаозене начались митинги за снижение стоимости сжиженного газа. Постепенно протесты перетекли в другие регионы Казахстана. В Алматы мирный митинг превратился в беспорядки.
Фото: Zakon.kz
В стране начались массовые задержания. После разбирательств часть граждан отпустили. Освобожденные граждане заявили, что представители правоохранительных и специальных органов незаконно действовали, применяя в отношении их физическое насилие.