Генпрокуратура опубликовала номера для жалоб на незаконные действия силовиков

Фото: Zakon.kz

2 января в Жанаозене начались митинги за снижение стоимости сжиженного газа. Постепенно протесты перетекли в другие регионы Казахстана. В Алматы мирный митинг превратился в беспорядки.

В стране начались массовые задержания. После разбирательств часть граждан отпустили. Освобожденные граждане заявили, что представители правоохранительных и специальных органов незаконно действовали, применяя в отношении их физическое насилие.